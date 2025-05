Forum « L’emploi sans arrêt » – édition 2025 – Place de Bretagne Nantes, 4 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 14:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? D’infos métiers dans un ou plusieurs secteurs ? Vous recherchez une formation ? Rendez-vous sur les parvis des stations de tramway pour aller à la rencontre de plus de 60 entreprises, réparties sur 3 villages emploi – filières : Arrêt Gare Nord : Transport urbain, Aéronautique et naval ;Arrêt Tour Bretagne : Industrie, Bâtiment ;Arrêt Commerce : Service à la personne, Commerce, Tertiaire. Venez avec votre CV !L’emploi sans arrêt 2025, un événement organisé par Les Entreprises s’engagent – Club Loire-Atlantique et la SEMITAN, en partenariat avec l’Apec, Cap Emploi, Atdec et France Travail.Plus d’infos sur le site GIRPEH ou sur le site de l’Atdec, onglet AGENDA,

Place de Bretagne Centre-ville Nantes 44000