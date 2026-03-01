Forum Livres D’ailleurs Conférence inaugurale France-Algérie, anatomie d’une déchirure Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy Nancy

Forum Livres D’ailleurs Conférence inaugurale France-Algérie, anatomie d’une déchirure

France Algérie, Anatomie d’une déchirure

Avec les Bibliothèques de Nancy, Diwan en Lorraine et Forum IRTS de Lorraine.

Avec Benjamin Stora, historien, spécialiste de l’Algérie contemporaine et de l’immigration algérienne en France, auteur notamment de France-Algérie, anatomie d’une déchirure, avec Thomas Snégaroff (Les Arènes, 2025)

Deux siècles de domination, de luttes, d’exils… et des mémoires toujours irréconciliées. Depuis plus de 60 ans, les relations entre la France et l’Algérie oscillent entre tensions diplomatiques, mémoires à vif et récits concurrents. Héritée de 132 ans de colonisation et d’une guerre d’indépendance sanglante, cette histoire commune reste un sujet brûlant des deux côtés de la Méditerranée. Pourquoi cette guerre a-t-elle été si longue à nommer? Quelle place occupent les mémoires dans le débat public? Une réconciliation est-elle possible?

Conférence animée par Justine Dujardin, directrice des Bibliothèques de Nancy.Tout public

Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 57 15 66 contact@diwanenlorraine.net

English :

France Algeria, Anatomy of a rift

With Bibliothèques de Nancy, Diwan en Lorraine and Forum IRTS de Lorraine.

With Benjamin Stora, historian, specialist in contemporary Algeria and Algerian immigration to France, author of France-Algérie, anatomie d’une déchirure, with Thomas Snégaroff (Les Arènes, 2025)

Two centuries of domination, struggles and exile… and memories that are still irreconcilable. For over 60 years, relations between France and Algeria have oscillated between diplomatic tensions, raw memories and competing narratives. Inherited from 132 years of colonization and a bloody war of independence, this shared history remains a hot topic on both sides of the Mediterranean. Why has this war taken so long to name? What role do memories play in public debate? Is reconciliation possible?

Conference moderated by Justine Dujardin, Director of Nancy Libraries.

