Forum Lutte contre les violences faites aux femmes place de la gare Royan

Forum Lutte contre les violences faites aux femmes

place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-25 09:30:00

fin : 2025-11-25 12:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Organisé par Tremplin 17, le CH de Royan, la Mission Locale, le CH de Jonzac et le Département.

Un forum ouvert à tous se tiendra au cinéma Lido à Royan (salle annexe).

.

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 66 39 pass.royan@ch-royan.fr

English :

Organized by Tremplin 17, CH de Royan, Mission Locale, CH de Jonzac and the Département.

A forum open to all will be held at the Lido cinema in Royan (annexe room).

German :

Organisiert von Tremplin 17, dem CH de Royan, der Mission Locale, dem CH de Jonzac und dem Département.

Ein für alle offenes Forum findet im Kino Lido in Royan (Nebenraum) statt.

Italiano :

Organizzato da Tremplin 17, Ospedale di Royan, Mission Locale, Ospedale Jonzac e Dipartimento.

Un forum aperto a tutti si terrà presso il cinema Lido di Royan (sala annessa).

Espanol :

Organizado por Tremplin 17, el Hospital de Royan, Mission Locale, el Hospital de Jonzac y el Département.

Se celebrará un foro abierto a todos en el cine Lido de Royan (sala anexa).

