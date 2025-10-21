Forum Meet’Ingé 2025 Cité Internationale Universitaire de Paris Paris

Nous vous invitons à participer au forum Meet’ingé, un événement incontournable dédié aux étudiants et jeunes diplômés souhaitant rencontrer des entreprises, ingénieurs et recruteurs issus de multiples secteurs.

Ce forum représente une excellente occasion pour :

Découvrir des opportunités de stages, d’alternances et d’emplois,

Échanger directement avec des professionnels et responsables RH,

Enrichir votre réseau professionnel,

Et mieux comprendre les attentes du marché du travail.

Date : 21 octobre 2025

Lieu : Cité internationale universitaire de Paris

Horaires : 9h-17h

Inscription gratuite et obligatoire sur le site officiel : meet-inge.fr



Nous vous encourageons vivement à y participer et à venir préparer vos CV, vos questions et votre motivation ! C’est une belle opportunité pour avancer dans votre projet professionnel.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

