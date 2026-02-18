FORUM MÉTIERS D’ART CONCOURS RÉGIONAL DES ATELIERS D’ART DE FRANCE Jublains

FORUM MÉTIERS D’ART CONCOURS RÉGIONAL DES ATELIERS D’ART DE FRANCE

9B Rue du Temple Jublains Mayenne

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-19 18:00:00

2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Le Forum Métiers d’Art à Jublains un lieu de découverte et de valorisation des métiers de l’artisanat d’art.

Depuis 2012, le Concours Ateliers d’Art de France met en avant la vitalité artistique et l’excellence des savoir-faire des métiers d’art à travers tout le territoire national.Pour la troisième fois, le Forum Métiers d’Art de Mayenne Communauté accueille et organise le concours régional des Ateliers d’Art de France, qui se déroulera le 17 mars.

À l’issue de cette journée de concours, l’exposition sera ouverte au grand public du 18 au 29 mars. Elle présentera non seulement les pièces sélectionnées lors du concours régional, mais aussi des œuvres d’exception d’artisans d’art ayant reçu des prix l’année précédente. Cette exposition offre ainsi l’opportunité d’admirer une vingtaine de créations uniques sur le territoire. Les visiteurs pourront bénéficier de visites guidées, et ainsi découvrir l’histoire de chaque œuvre, de sa conception à sa réalisation, et d’explorer des métiers d’art rares et souvent méconnus.

Entrée libre et gratuite

Ouverture du mardi au dimanche

– Mardi, mercredi, jeudi, dimanche 14h-18h

– Vendredi et samedi 11h-18h .

+33 2 43 04 97 92 contact@forumdesmetiersdart.com

English :

The Forum Métiers d’Art in Jublains is a place for discovering and promoting art and craft trades.

