Le Forum Métiers d’Art à Jublains un lieu de découverte et de valorisation des métiers de l’artisanat d’art.

Cet été, vous pourrez découvrir l’Expo l’Art du Métal de la Formation à la Création . Cinq artisans d’Art exposeront leurs créations, les meubles acier de Caroline Corbeau, les sculptures de Charles Lee, les couteaux forgés d’Emmanuel Davoust, les créations contemporaines de Mareau Métal et les tissages de cuivre de Paoline Matéo. Différentes manières de travailler cette même matière, le Métal est forgé, coulé, soudé, découpé, tissé. Vous pourrez vous renseigner sur les formations des métiers du Métal, le LEP de Vinci vous propose des projets de la filière chaudronnerie. Une exposition à découvrir du 1er juillet au 31 août, vous pourrez aussi flâner dans la boutique d’été qui expose une quinzaine d’artisans d’Art.

