Forum Métiers de l’Animation Espace Montluçon Jeunesse Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Forum Métiers de l’Animation

Espace Montluçon Jeunesse 22 rue des Forges Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Cet événement a pour objectif de promouvoir et de présenter les formations telles que le BAFA/BAFD, CPJEPS, BPJEPS, DPJEPS, ainsi que les apprentissages aux métiers du sport et de l’animation, pour la fin d’année 2026 ou début 2027.

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Espace Montluçon Jeunesse 22 rue des Forges Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 10

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English :

The purpose of this event is to promote and present training programs such as the BAFA/BAFD, CPJEPS, BPJEPS, and DPJEPS, as well as apprenticeships in sports and recreation, for late 2026 or early 2027.

L’événement Forum Métiers de l’Animation Montluçon a été mis à jour le 2026-09-10 par Montluçon Tourisme