Forum Métiers de l’Animation Espace Montluçon Jeunesse Montluçon
mercredi 16 septembre 2026 · Espace Montluçon Jeunesse · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Forum Métiers de l’Animation
Espace Montluçon Jeunesse 22 rue des Forges Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Cet événement a pour objectif de promouvoir et de présenter les formations telles que le BAFA/BAFD, CPJEPS, BPJEPS, DPJEPS, ainsi que les apprentissages aux métiers du sport et de l’animation, pour la fin d’année 2026 ou début 2027.
.
Espace Montluçon Jeunesse 22 rue des Forges Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The purpose of this event is to promote and present training programs such as the BAFA/BAFD, CPJEPS, BPJEPS, and DPJEPS, as well as apprenticeships in sports and recreation, for late 2026 or early 2027.
L’événement Forum Métiers de l’Animation Montluçon a été mis à jour le 2026-09-10 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Spectacle Branche et Brindille Médiathèque de Fontbouillant Montluçon 16 septembre 2026
- Théâtre de rue Saison 1 L’Apprentissage Autour du centre dramatique national de Montluçon et du parc des Îlets Montluçon 16 septembre 2026
- Théâtre de rue Saison 2 D’Artagnan se dessine Cité médiévale autour du Jardin Wilson Montluçon 17 septembre 2026
- JEP 2026 Visite conférence l’Hôtel de ville de Montluçon Place Jean Jaurès Montluçon 18 septembre 2026
- JEP 2026 Visite de l’église Saint-Paul de Montluçon Église Saint-Paul Montluçon 18 septembre 2026