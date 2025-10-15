Forum métiers du sanitaire et du social La Rotative Buxerolles

Forum métiers du sanitaire et du social La Rotative Buxerolles mercredi 15 octobre 2025.

Forum métiers du sanitaire et du social Mercredi 15 octobre, 14h00 La Rotative Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T14:00 – 2025-10-15T17:00

Fin : 2025-10-15T14:00 – 2025-10-15T17:00

Employeurs, formateurs, accompagnants … avec des offres d’emploi, de formation, des conseils … ✅

C’est à La Rotative Buxerolles

48, avenue de la liberté, Buxerolles

Mercredi 15 octobre de 14h à 17h

La Rotative 48 avenue de la Liberté Buxerolles Buxerolles 86180 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 34 93 23 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mli-poitiers.asso.fr »}]

Venez vous informer sur les métiers du sanitaire et du social