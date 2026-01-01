Forum Métiers en Agriculture Urbaine Académie du Climat Paris

Venez trouver formations, emplois et foncier en rencontrant en un seul et même lieu les organismes majeurs du secteur ! Inscrivez-vous pour participer à la 3e édition du Forum Métiers en agriculture urbaine organisé par le REFAUR.

Ce forum offre une opportunité unique aux néophytes comme aux passionné·es d’agriculture urbaine, intéressé·es par les métiers de la nature en ville, de l’alimentation et du vivant, de découvrir les formations, emplois et opportunités foncières disponibles dans ce secteur, à travers :

> la visite de stands pour découvrir les programmes de formation et d’accompagnement de projet,

des tables rondes

> des rencontres avec des recruteurs sur l’espace de networking,

> la consultation d’offres d’emploi et de foncier,

> des échanges avec des propriétaires ou gestionnaires de terrains

Le RÉFAUR, RÉseau Francilien de l’Agriculture URbaine, est le réseau de tous les acteurs et actrices de investi.es pour l’agriculture urbaine en Ile-de-France. Ses missions se décomposent en 3 axes :

ANIMER le réseau et favoriser les échanges entre tous les acteurs et actrices investi.e.s pour l’agriculture urbaine (professionnel.le.s ou non),

DIFFUSER des connaissances et des ressources sur l’agriculture urbaine,

PROMOUVOIR les initiatives d’agriculture urbaine auprès de tous les publics.

Trouver une formation, un emploi et du foncier !

Le mercredi 21 janvier 2026

de 09h00 à 17h00

gratuit Public adultes. Jusqu’à 2 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

