Forum métiers et formations : numérique et IA, Quartier Jeunes, Paris
Forum métiers et formations : numérique et IA, Quartier Jeunes, Paris mercredi 1 avril 2026.
Forum métiers et formations : numérique et IA Mercredi 1 avril, 10h00 Quartier Jeunes Paris
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00
Venez explorer les secteurs du numérique et de l’IA !
Vous êtes attiré par le numérique, mais vous ne savez pas encore vers quelle formation te diriger ? Cet événement est fait pour vous !
Au programme :
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Rencontres avec des professionnels : échanges avec des experts du secteur et découvertes de leur parcours. Posez toutes vos questions sur leur quotidien.
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Présentation des formations : lycées, écoles, universités, alternance… Le CIDJ vous guide pour trouver la formation qui correspond à votre projet.
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Conseils personnalisés : les conseillers du CIDJ vous aident à affiner votre projet professionnel et à identifier les compétences clés à développer.
Que vous soyez au lycée, en études supérieures ou en reconversion, cet événement est l’occasion idéale pour explorer ces secteurs dynamiques et construire votre avenir professionnel.
Quartier Jeunes 4 place du Louvre Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cidj.com/agendas/les-metiers-et-formations-numerique-ia-digital »}]
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