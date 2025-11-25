FORUM MÉTIERS, ORIENTATION, EMPLOI A SAINT CLAUDE Palais des Sports Saint-Claude

FORUM MÉTIERS, ORIENTATION, EMPLOI A SAINT CLAUDE Mardi 25 novembre, 09h00 Palais des Sports Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T17:00:00

Fin : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T17:00:00

Dans le cadre d’un partenariat État, région Bourgogne-Franche-Comté, Éducation nationale, Communauté de Communes Haut- Jura-Saint-Claude, ville de Saint-Claude, Cité éducative de Saint-Claude, Territoire d’Industrie Haut-Jura, le club « les entreprises s’engagent » du Jura, France travail Saint-Claude et Mission locale Sud Jura : 2nde édition du FORUM MÉTIERS, ORIENTATION, EMPLOIS, qui se tiendra le mardi 25 Novembre 2025 au Palais des Sports de SAINT-CLAUDE de 9H à 12H et de 13H30 à 17H00 : forum qui promeut la diversité des métiers, des entreprises, des parcours de formation du Haut-Jura et tend à valoriser l’attractivité du tissu local – Évènement à destination du public scolaire du territoire, des jeunes et des demandeurs d’emploi.

Sera présent toute la journée, pour promouvoir et découvrir les métiers de l’industrie et de la métallurgie La Fabrique 4.0 – l’Unité Mobile de Formation (UIMM Franche-Comté). Cet évènement est labellisé dans le cadre de la semaine de l’industrie 2025.

Palais des Sports Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

