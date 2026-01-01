Forum mobilité internationale UFR SLHS Besançon

Forum mobilité internationale

UFR SLHS 30 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

2026-01-31

Découvrez le forum de la mobilité internationale, pour partir, découvrir et grandir.

Une journée pour découvrir toutes les possibilités d’études et d’échanges hors de la France.

En partenariat avec différentes associations et structures dont ESN (Erasmus Student Network). .

UFR SLHS 30 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Forum mobilité internationale

