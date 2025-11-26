Forum Mobilité Internationale Lycée George Sand Yssingeaux

Forum Mobilité Internationale

Lycée George Sand 85 route de Queyrières Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 13:30:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Tu aimerais partir à l’étranger pour voyager, travailler, étudier, t’engager… ? Ça tombe bien on organise un forum dédié à la mobilité internationale. Retours d’expériences, temps d’information, stands…

.

Lycée George Sand 85 route de Queyrières Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 70 50

English :

Would you like to go abroad to travel, work, study, get involved? We’re organizing a forum dedicated to international mobility. Feedback, information sessions, stands…

German :

Du möchtest ins Ausland gehen, um zu reisen, zu arbeiten, zu studieren, dich zu engagieren? Dann ist es gut, dass wir ein Forum zum Thema internationale Mobilität organisieren. Erfahrungsberichte, Informationsveranstaltungen, Stände…

Italiano :

Volete andare all’estero per viaggiare, lavorare, studiare o impegnarvi? Allora siete fortunati: stiamo organizzando un forum dedicato alla mobilità internazionale. Feedback, sessioni informative, stand…

Espanol :

¿Le gustaría viajar, trabajar, estudiar o participar en actividades en el extranjero? Entonces estás de suerte: organizamos un foro dedicado a la movilidad internacional. Comentarios, sesiones informativas, stands…

L’événement Forum Mobilité Internationale Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire