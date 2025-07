Forum mondial de la démocratie Strasbourg

Début : Vendredi 2025-11-05

fin : 2025-11-07

2025-11-05

Le Forum mondial de la Démocratie est une plateforme unique permettant aux décideurs, faiseurs d’opinion et aux militants de la société civile de débattre conjointement pour tenter de trouver des réponses aux défis qui se posent à nos démocraties. Le Forum met en avant et encourage des innovations démocratiques provenant de la base afin de renforcer les fondations des sociétés démocratiques. Le Forum contribue ainsi à faire évoluer la démocratie vers des structures et des institutions plus participatives. .

Conseil de l’Europe Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 41 20 29 visites@coe.int

