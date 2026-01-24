Forum mondial Normandie pour la Paix Place Reine Mathilde Caen

Forum mondial Normandie pour la Paix

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-09

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-09

La 8ème édition du Forum mondial pour la paix abordera le thème (des) Espoirs de Paix . Cette édition accueillera des conférences, débats, ateliers jeunesse, projections et le Village pour la Paix.

Sans ignorer les réalités d’un monde où les crises et conflits se multiplient et où le droit international est contesté de toutes parts, cette 8e édition du Forum choisit d’apporter des clés de compréhension et des motifs d’espérance. En explorant la nouvelle donne mondiale qui se dessine, la programmation invitera à prendre du recul face à un flux d’informations toujours plus anxiogène. L’objectif ? Aider chacun à dépasser ce sentiment d’impuissance et à identifier des leviers concrets pour construire ensemble la paix de demain. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie

English : Forum mondial Normandie pour la Paix

The 8th World Forum for Peace will focus on the theme of Hope for Peace . This year’s event will feature conferences, debates, youth workshops, screenings and the Peace Village.

