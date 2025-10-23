Forum Octobre rose Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu

Forum Octobre rose

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-23 13:30:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

2025-10-23

Gratuit

Mise en lumière des professionnels locaux qui accompagnent les personnes touchées par le cancer.

Au programme

Différents stands à parcourir librement

– Socio-coiffeuse et coiffeuses agréées pour fournir des accessoires et prothèses capillaires, praticienne en réflexologie plantaire, présentation de maillots de bains adaptés et soutiens-gorges spécifiques post-opératoire , collection de bijoux de peau pour habiller cicatrices, boîtiers et dispositifs médicaux…

Animations

– De 13h30 à 18h Vélos smoothies avec Délismoothie | Stand de prévention de la CPAM de Seine-Maritime

– A partir de 14h30 Atelier « Alimentation et prévention des cancers » encadré par Laurence Devismes, diététicienne. Tarif 10€ par personne. Env. 2h00.

– 15h Atelier d’automassage relaxation crânienne et faciale avec Hélène Baillon. Env. 45mn.

– 17h Atelier d’automassage relaxation palmaire et crânienne avec Hélène Baillon. Env. 45mn.

Stands

– Hélène Baillon, praticienne en réflexologie plantaire et relaxation

– La Coiffure du Quai, salon de coiffure et prothésiste capillaire

– M. Care By Marbella, bijoux hypoallergéniques de peau pour habiller cicatrice, capteurs de glycémie, boîtiers et dispositifs médicaux…

– Proxilus, Présentation et démonstrations de prothèses mammaires externes, maillots de bains adaptés, soutiens gorges spécifiques post-opératoires…

– Touch-Finale, prothèses et accessoires capillaires, .

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

