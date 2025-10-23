Forum Octobre rose Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu
Forum Octobre rose Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu jeudi 23 octobre 2025.
Forum Octobre rose
Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime
Début : 2025-10-23 13:30:00
fin : 2025-10-23 18:00:00
2025-10-23
Gratuit
Mise en lumière des professionnels locaux qui accompagnent les personnes touchées par le cancer.
Au programme
Différents stands à parcourir librement
– Socio-coiffeuse et coiffeuses agréées pour fournir des accessoires et prothèses capillaires, praticienne en réflexologie plantaire, présentation de maillots de bains adaptés et soutiens-gorges spécifiques post-opératoire , collection de bijoux de peau pour habiller cicatrices, boîtiers et dispositifs médicaux…
Animations
– De 13h30 à 18h Vélos smoothies avec Délismoothie | Stand de prévention de la CPAM de Seine-Maritime
– A partir de 14h30 Atelier « Alimentation et prévention des cancers » encadré par Laurence Devismes, diététicienne. Tarif 10€ par personne. Env. 2h00.
– 15h Atelier d’automassage relaxation crânienne et faciale avec Hélène Baillon. Env. 45mn.
– 17h Atelier d’automassage relaxation palmaire et crânienne avec Hélène Baillon. Env. 45mn.
Stands
– Hélène Baillon, praticienne en réflexologie plantaire et relaxation
– La Coiffure du Quai, salon de coiffure et prothésiste capillaire
– M. Care By Marbella, bijoux hypoallergéniques de peau pour habiller cicatrice, capteurs de glycémie, boîtiers et dispositifs médicaux…
– Proxilus, Présentation et démonstrations de prothèses mammaires externes, maillots de bains adaptés, soutiens gorges spécifiques post-opératoires…
– Touch-Finale, prothèses et accessoires capillaires, .
Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr
