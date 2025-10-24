Forum Ouvert de l’Education aux Médias Wittersdorf

vendredi 24 octobre 2025.

Forum Ouvert de l’Education aux Médias

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

Comment mieux comprendre et utiliser les médias, le numérique et l’intelligence artificielle tout en développant l’esprit critique ?

Le Forum Ouvert de l’Éducation aux Médias aura lieu les ven. 24 et sam. 25 octobre 2025 à Wittersdorf (Salle polyvalente), organisé par Radio Quetsch en partenariat avec Le Thalb, WNE et Macrobloc Films.

Cet événement a pour objectif de rassembler jeunes, familles, associations et professionnels de l’éducation et des médias autour d’une même question comment mieux comprendre et utiliser les médias, le numérique et l’intelligence artificielle tout en développant l’esprit critique ?

En tant qu’acteur de l’éducation ou de la vie sociale dans le Sundgau, nous souhaitons vous inviter à prendre part à cet événement d’échanges sur des enjeux actuels importants.

Le programme prévoit deux journées conviviales et participatives, entrée libre de 10h à 22h avec

Ateliers pratiques (création vidéo, ateliers radio, session slam et open mic, quizz educomédia etc.),

Stands associatifs éducatifs et animations familiales (librairie, activités pédagogiques, acteurs locaux de l’EMI, jeux autour des médias),

Tables rondes radiodiffusées (Éducation aux médias à l’ère du numérique, de l’IA et des influenceurs Liberté d’expression, y a-t-il des limites ?)

Expositions (celles de Ritimo Décryptage de l’information/Libérons nos pratique et La Radio de R à O par Joan)

Conférence (Dompter l’ogre numérique)

Ciné-débats ( Système B par Reporters sans Frontières et Fini de Rire par Arte sur le dessin presse) 0 .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 23 22 88 contact@upt-le-thalb.fr

English :

How can we better understand and use the media, digital technology and artificial intelligence while developing critical thinking skills?

German :

Wie kann man Medien, digitale Medien und künstliche Intelligenz besser verstehen und nutzen und dabei kritisches Denken entwickeln?

Italiano :

Come possiamo comprendere e utilizzare meglio i media, la tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale, sviluppando al contempo capacità di pensiero critico?

Espanol :

¿Cómo podemos entender y utilizar mejor los medios de comunicación, la tecnología digital y la inteligencia artificial al tiempo que desarrollamos habilidades de pensamiento crítico?

