AGENDA · Vezins
Forum parentalité Vezins
samedi 10 octobre 2026 · Vezins
Informations pratiques
Vezins
Forum parentalité
MCL Maison commune des Loisirs 14 rue du parc Vezins Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 12:30:00
Date(s) :
2026-10-10
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MCL Maison commune des Loisirs 14 rue du parc Vezins 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr
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English :
L’événement Forum parentalité Vezins a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais
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