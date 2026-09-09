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AGENDA · Vezins

Forum parentalité Vezins

samedi 10 octobre 2026 · Vezins

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
MCL Maison commune des Loisirs 14 rue du parc
Ville
49340 Vezins
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Vezins

Forum parentalité

MCL Maison commune des Loisirs 14 rue du parc Vezins Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :
2026-10-10

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MCL Maison commune des Loisirs 14 rue du parc Vezins 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41  accueil@csichlorofil.fr

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English :

L’événement Forum parentalité Vezins a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais

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