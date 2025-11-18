Forum Parents en action ! Quartier Clos Toreau à Nantes maison de quartier les confluences Nantes

Forum Parents en action ! Quartier Clos Toreau à Nantes maison de quartier les confluences Nantes mardi 18 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Adulte

Des questions sur les modes de garde ? Envie de travailler, mais avec les enfants, c’est compliqué ? Besoin d’échanger ou de candidater en direct ? Le forum « Parents en action ! » est fait pour vous ! Rendez-vous le 18 novembre prochain, toute la matinée à la Maison des Confluences. Le + de cette édition ? Une garde d’enfants sera à votre disposition sur place pour vous permettre de rencontrer entreprises et acteurs mobilisés en toute quiétude ! ???? Le jour J, ils viennent à votre rencontre – listing à jour sur la page AGENDA Atdec :Pôle Entreprises //O2 Nantes Rezé ; Smurfit Westrock Carquefou ; LABEYRIE FINE FOODS Saint-Aignan-Grandlieu ; En garde Les enfants ; Naoneed ; Département RH Nantes Métropole ; ATLANTIC ASSISTANCE ; etc.Pôle Associations et Institutions partenaires //Atdec Nantes Métropole ; Le Lieu Utile ; Direction Générale à la Cohésion Sociale & Direction Petite Enfance ; Relais Petite Enfance Sud ; Adie & #CitéLab ; Les Déterminés ; CIDFF 44 ; EDS ; CCAS ; etc.Pôle Formations //INHNI Ouest ; ECF FORMATION PROFESSIONNELLE des Sorinières ; etc. Parents en action ! en quelques mots… Le forum « Parents en action ! » se veut un évènement convivial dédié aux parents, tous les parents, qui se posent des questions pour allier vie familiale et vie professionnelle, trouver les bonnes opportunités, et les bonnes solutions, ensemble. De nombreuses structures seront réunies sur cet événement pour échanger et informer chacune et chacun avec pour objectif de faciliter la vie quotidienne des parents et trouver les réponses adaptées.Vous pourrez : Connaître les solutions de garde d’enfants et les soutiens possibles ;Trouver un accompagnement personnalisé dans vos recherches d’emploi ;Echanger avec des entreprises qui proposent des emplois avec horaires adaptés ;Rencontrer des associations permettant de (re)gagner confiance en soi ;Avoir accès à toutes les informations concernant les aides financières en fonction des situations de chacun. Forum Parents en action ! #ClosToreau, un événement organisé par l’Atdec Nantes Métropole, en collaboration avec la ville de Nantes, ainsi que de nombreux partenaires, dans le cadre du dispositif Cités de l’emploi #ANCT. Gratuit. Sans inscription.Plus d’infos sur le site de l’Atdec, onglet AGENDA,

maison de quartier les confluences Nantes 44200

http://www.atdec.org