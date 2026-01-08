Forum Partir à l’étranger 2026 Bâtiment 25 Limoges

Forum Partir à l’étranger 2026

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Organisé à l’initiative de Infos Jeunes Nouvelle-Aquitaine et d’une vingtaine de partenaires, le forum Partir à l’étranger permettra aux jeunes de rencontrer en continu des professionnels qui pourront les guider dans leurs projets de mobilité internationale, répondre aux diverses interrogations, les orienter dans les financements existants, identifier les organismes les plus appropriés ou bien les informer sur les modalités pratiques d’une mobilité à l’étranger.

Informations complémentaires auprès de Infos Jeunes Nouvelle-Aquitaine (en lien). .

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 37 89 48 alicia.beucher@crijna.fr

