Forum Partir à l’étranger Vitré

Forum Partir à l’étranger
109 Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
2025-11-15
L’édition 2025 du forum Partir à l’étranger propose une journée riche en découvertes et en échanges, ouverte à tous les jeunes (de 15 à 30 ans) qui souhaitent s’informer sur les différentes formes de mobilité à l’étranger.
Le forum s’articule autour de quatre grands pôles
1. Solidarité internationale et volontariat
2. Études et séjours linguistiques
3. Travail à l’étranger
4. Stages internationaux
Un Pôle Ressources regroupe des structures expertes telles que
– Rotary Club
– Maison de l’Europe
– Service Info Jeunes de Vitré Communauté
– Centre Régional Info Jeunes
– Stand “Bourse Internationale Jeunes” (BIJ)
… et d’autres partenaires engagés pour la mobilité internationale.
Ateliers organisés
– 10h30 11h15 Les chantiers internationaux
– 11h30 12h15 Bien choisir son séjour linguistique
– 14h00 14h45 Mobilité internationale bien préparer son départ
– 15h00 15h45 Partir au pair
(Sous réserve de modification) .
109 Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 00 91 15
