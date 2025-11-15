Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum Partir à l’étranger Vitré samedi 15 novembre 2025.

Forum Partir à l’étranger

109 Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine

L’édition 2025 du forum Partir à l’étranger propose une journée riche en découvertes et en échanges, ouverte à tous les jeunes (de 15 à 30 ans) qui souhaitent s’informer sur les différentes formes de mobilité à l’étranger.

Le forum s’articule autour de quatre grands pôles

1. Solidarité internationale et volontariat
2. Études et séjours linguistiques
3. Travail à l’étranger
4. Stages internationaux

Un Pôle Ressources regroupe des structures expertes telles que
– Rotary Club
– Maison de l’Europe
– Service Info Jeunes de Vitré Communauté
– Centre Régional Info Jeunes
– Stand “Bourse Internationale Jeunes” (BIJ)
… et d’autres partenaires engagés pour la mobilité internationale.

Ateliers organisés
– 10h30 11h15 Les chantiers internationaux
– 11h30 12h15 Bien choisir son séjour linguistique
– 14h00 14h45 Mobilité internationale bien préparer son départ
– 15h00 15h45 Partir au pair
(Sous réserve de modification)   .

109 Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 00 91 15 

