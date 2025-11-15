Forum Partir à l’étranger Vitré

Forum Partir à l’étranger

L’édition 2025 du forum Partir à l’étranger propose une journée riche en découvertes et en échanges, ouverte à tous les jeunes (de 15 à 30 ans) qui souhaitent s’informer sur les différentes formes de mobilité à l’étranger.

Le forum s’articule autour de quatre grands pôles

1. Solidarité internationale et volontariat

2. Études et séjours linguistiques

3. Travail à l’étranger

4. Stages internationaux

Un Pôle Ressources regroupe des structures expertes telles que

– Rotary Club

– Maison de l’Europe

– Service Info Jeunes de Vitré Communauté

– Centre Régional Info Jeunes

– Stand “Bourse Internationale Jeunes” (BIJ)

… et d’autres partenaires engagés pour la mobilité internationale.

Ateliers organisés

– 10h30 11h15 Les chantiers internationaux

– 11h30 12h15 Bien choisir son séjour linguistique

– 14h00 14h45 Mobilité internationale bien préparer son départ

– 15h00 15h45 Partir au pair

(Sous réserve de modification) .

