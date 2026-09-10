FORUM PÉDAGOGIQUE – Transition socio-environnementale : transformons nos enseignements ensemble Hôtel de Rennes Métropole Rennes
vendredi 16 octobre 2026 · Hôtel de Rennes Métropole · Rennes
Informations pratiques
FORUM PÉDAGOGIQUE – Transition socio-environnementale : transformons nos enseignements ensemble Hôtel de Rennes Métropole Rennes Vendredi 16 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine
gratuit sur inscription
Organisé par & pour les enseignant·es pour s’outiller, partager les pratiques, passer à l’action, réfléchir collectivement à l’intégration des transitions socioenvironnementales dans les enseignements
Ce forum pédagogique s’adresse aux enseignant.es et enseignant.es-chercheur.ses (idéalement celles et ceux qui sont moins familier.ères avec les questions des transitions écologiques et sociales), aux responsables de formations et aux membres des services d’appui à la pédagogie
**L’ambition :** passer à l’action dans le cadre du renouvellement des maquettes et de la prochaine accréditation des enseignements du site rennais, en s’appuyant sur des contenus et des personnes ressources.
_**Former les étudiant.es aux transitions écologiques et sociales appelle de nouveaux contenus et de nouvelles pratiques pédagogiques.**_
Plusieurs enjeux au programme :
* Donner des clés pour intégrer les enjeux des transitions écologiques et sociales dans les formations,
* Partager les difficultés communément rencontrées dans cette démarche – organisationnelles, moyens disponibles, sentiment d’illégitimité, disciplines éloignées des questions environnementales et sociétales, etc. – afin de les surmonter,
* Rencontrer des collègues et services ressources de votre établissement,
* Échanger avec des acteurs et actrices locales inspirant·es et engagé·es dans les transitions écologiques et sociales.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-16T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-16T16:30:00.000+02:00
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https://iris-e.univ-rennes.fr/forum-pedagogique-transition-socio-environnementale-transformons-nos-enseignements-ensemble
Hôtel de Rennes Métropole 4 avenue Henri Fréville 35200 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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