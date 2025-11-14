Forum Philo Le Monde Le Mans Place des Jacobins Le Mans

Forum Philo Le Monde Le Mans

37ème édition du Forum Philo Le Monde Le Mans.

Le Mans accueillera les 14, 15 et 16 novembre 2025 la 37ème édition du Forum Philo.

La scène nationale des Quinconces, place des Jacobins, accueillera l’évènement autour de la thématique Espérer, malgré tout ? .

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Depuis sa création, en 1989, le Forum Philo Le Mans demeure fidèle à une même vocation ni colloque académique ni arène polémique, il tente de conjuguer l’exigence de la réflexion et le débat citoyen pour penser une question philosophique qui résonne avec l’actualité et aussi avec nos préoccupations quotidiennes la justice, la mémoire, la religion, la différence des sexes, la responsabilité, la tolérance, le rire…

Trois jours durant, scientifiques, philosophes, artistes, écrivains, etc, dialoguent ensemble dans un esprit de transmission et de pédagogie.

Organisé par la ville du Mans, Le Mans Université, le journal et l’association du Forum, le Forum Philo Le Mans est une manifestation soutenue par les collectivités territoriales. Les actes du Forum sont édités chez Gallimard dans la collection de poche Folio essais . .

Place des Jacobins Les Quinconces Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 60 clara.herin@lemans.fr

English :

37th Forum Philo Le Monde Le Mans.

German :

37. Ausgabe des Forum Philo Le Monde Le Mans.

Italiano :

37° Forum Philo Le Monde Le Mans.

Espanol :

37º Foro Philo Le Monde Le Mans.

