Forum Prévention écran Mairie Les Andelys
Forum Prévention écran Mairie Les Andelys jeudi 27 novembre 2025.
Forum Prévention écran
Mairie Avenue du Général De Gaulle Les Andelys Eure
Début : 2025-11-27 18:00:00
fin : 2025-11-27 19:30:00
2025-11-27
Un rendez-vous dédié à tous les parents d’enfants de 0 à 18 ans ! Venez échanger et découvrir des conseils pratiques pour accompagner vos enfants dans un usage équilibré et serein des écrans. Un espace d’échanges pour mieux comprendre les impacts du numérique à chaque âge. .
Mairie Avenue du Général De Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
