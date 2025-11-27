Forum Prévention écran Mairie Les Andelys

Forum Prévention écran

Mairie Avenue du Général De Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27 19:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Un rendez-vous dédié à tous les parents d’enfants de 0 à 18 ans ! Venez échanger et découvrir des conseils pratiques pour accompagner vos enfants dans un usage équilibré et serein des écrans. Un espace d’échanges pour mieux comprendre les impacts du numérique à chaque âge. .

Mairie Avenue du Général De Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

