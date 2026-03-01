Forum Pro Semaine de la Petite enfance Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Forum Pro Semaine de la Petite enfance

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2026-03-16 09:00:00

fin : 2026-03-16 17:00:00

2026-03-16

Semaine de la petite enfance 2026 Forum pro

Au programme de cette journée

– le matin une conférence sur Consentement et Intimité du jeune enfant par Lucie Marie, Educatrice de Jeunes Enfants, Consultante en santé sexuelle et prévention des violences sexuelles 0-12 ans, fondatrice de En corps et contes

– l’après-midi des ateliers

Médiation animale (chien et cochons d’inde et prévention à la morsure)

Lutter contre la maltraitance des enfants et les violences sexuelles avec le kit AGIR à La Médiathèque

Gestes de premiers secours pédiatriques à La Médiathèque

Yoga du rire

Résonnance émotionnelle comprendre ce qui s’active en nous face aux émotions, aux refus et aux besoins d’intimité des jeunes enfants, et apprendre à se réguler pour accompagner avec justesse et respect

Babygym (prévoir une tenue adaptée déplacement de 5mn en minibus) .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

English : Forum Pro Semaine de la Petite enfance

Early Childhood Week 2026: Pro Forum

