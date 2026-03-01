Forum Pro Semaine de la Petite enfance Médiathèque de Beuzeville Beuzeville
Forum Pro Semaine de la Petite enfance Médiathèque de Beuzeville Beuzeville lundi 16 mars 2026.
Forum Pro Semaine de la Petite enfance
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16 09:00:00
fin : 2026-03-16 17:00:00
Date(s) :
2026-03-16
Semaine de la petite enfance 2026 Forum pro
Au programme de cette journée
– le matin une conférence sur Consentement et Intimité du jeune enfant par Lucie Marie, Educatrice de Jeunes Enfants, Consultante en santé sexuelle et prévention des violences sexuelles 0-12 ans, fondatrice de En corps et contes
– l’après-midi des ateliers
Médiation animale (chien et cochons d’inde et prévention à la morsure)
Lutter contre la maltraitance des enfants et les violences sexuelles avec le kit AGIR à La Médiathèque
Gestes de premiers secours pédiatriques à La Médiathèque
Yoga du rire
Résonnance émotionnelle comprendre ce qui s’active en nous face aux émotions, aux refus et aux besoins d’intimité des jeunes enfants, et apprendre à se réguler pour accompagner avec justesse et respect
Babygym (prévoir une tenue adaptée déplacement de 5mn en minibus) .
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum Pro Semaine de la Petite enfance
Early Childhood Week 2026: Pro Forum
L’événement Forum Pro Semaine de la Petite enfance Beuzeville a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Honfleur-Beuzeville