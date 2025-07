Forum Pro’Fil & Co / Le Job Day de l’Université de Rennes (Stage · Emploi · Alternance) ISTIC / Faculté de droit et de science politique Rennes

Ouverture des inscriptions le 20 octobre 2025

Le Forum Pro’Fil & Co, le rendez-vous incontournable de l’insertion professionnelle de l’université revient pour sa XVIème édition au format hybride.

**Du 18 au 20 novembre 2025**

**Pro’Fil & Co, le Job Day de l’Université de Rennes revient pour une quinzième édition au format hybride.**

Pro’Fil & Co, qu’est-ce que c’est ?

**Pro’Fil & Co** c’est votre porte d’entrée vers le monde professionnel.

Rencontrez des recruteurs et experts, échangez, discutez et postulez à des offres de stage et d’emploi en direct.

### **EN PRESENTIEL**

Une journée axée sur le réseautage et les échanges informels étudiants/organisations (ouvertes à tous les étudiants de l’Université, quelle que soit leur formation d’origine) **le mardi 18 novembre 2025 de 13h30 à 17h** :

* **à la Faculté des sciences économiques**

* **à l’ISTIC UFR Informatique- Electronique**

### **EN DISTANCIEL**

Une journée dédiée aux recrutements stage/emploi avec du dating sur rendez-vous, en ligne sur la plateforme Seekube (réservées aux étudiants de Master 1 et Master 2 de l’Université, quelle que soit leur formation d’origine) **le jeudi 20 novembre 2025.**

**Pro’fil & Co c’est VOTRE événement, VOUS choisissez quand et comment vous y participez !**

C’est pour vous l’opportunité de pouvoir échanger avec les recruteurs & opérationnels de votre choix en vous positionnant directement sur leur agenda !

Près de 300 offres et plus de 120 recruteurs vous attendent en exclusivité dans des domaines variés : informatique, droit, économie-gestion, biotech, mécanique, agroalimentaire…

### [**> JE M’INSCRIS A PARTIR DU 20 OCTOBRE <**](https://tinyurl.com/4kkykuz3) Dans les starting-blocks pour échanger et convaincre ! ------------------------------------------------------ > Découvrez en amont les offres de nos entreprises partenaires, postulez en ligne pour vous faire remarquer par les recruteurs de ces entreprises et inscrivez-vous aux lives !

Vous allez également pouvoir rencontrer des recruteurs au travers d’échanges non liés à des offres, via les “1/1 chat” proposés par les entreprises !

Si vous êtes sélectionné, vous pourrez échanger de façon privilégiée avec les recruteurs en passant un entretien personnalisé sur leur stand le jour du forum physique et en visio ou par téléphone sur Seekube en virtuel !

_À noter : un seul évènement rassemble les deux formats (physique et virtuel), vous retrouverez les entreprises présentes aussi bien en présentiel qu’en virtuel sur la plateforme Seekube._

Pro’fil, la semaine pro des masters

Le forum Pro’Fil &Co est dans la **continuité de la semaine Pro’Fil** au profit de l’insertion professionnelle des masters

* des modules en e-learning,

* des ateliers : booster ses compétences, rédiger sa lettre de motivation, se préparer à l’entretien de recrutement…

* des conférences : évolution des modes de recrutement, connaissance de l’entreprise, utilisation des réseaux sociaux…

Retrouvez les ressources de la semaine Pro’Fil sur la [plateforme moodle](https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1005830) et les tutoriels de Jobteaser pour vous préparer.

_Pro’Fil & Co est organisé par :_

* _le Service Orientation Insertion Entreprenariat (SOIE)_

* _la Faculté des Sciences Economiques_

* _la Faculté de Droit et de Science Politique_

* _l’ISTIC UFR Informatique-Électronique_

_Avec le soutien de l’APEC, de la Fondation de l’Université de Rennes et de Rennes Métropole._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T18:00:00.000+01:00

https://forum-profil.univ-rennes.fr

ISTIC / Faculté de droit et de science politique Rennes Rennes Ille-et-Vilaine