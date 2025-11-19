FORUM RECRUTEMENT INDUSTRIE Agence BLAGNAC Blagnac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

France Travail organise un job-dating sur le secteur de l’industrie. Pourquoi participer ? Rencontrer des recruteurs : Établissez des contacts directs avec des entreprises à la recherche de nouveaux talents. Découvrir des opportunités de formation : Informez-vous sur les formations proposées pour améliorer vos qualifications et accroître votre employabilité. Échanger avec des professionnels : Discutez directement avec des représentants d’entreprises et obtenez des conseils sur vos candidatures e

Agence BLAGNAC 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitania

France Travail organise un job-dating sur le secteur de l’industrie. La semaine de l’industrie Marché du travail