FORUM RECRUTEMENT INDUSTRIE Agence BLAGNAC Blagnac mercredi 19 novembre 2025.

FORUM RECRUTEMENT INDUSTRIE Mercredi 19 novembre, 08h00 Agence BLAGNAC Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

France Travail organise un job-dating sur le secteur de l’industrie. Pourquoi participer ? Rencontrer des recruteurs : Établissez des contacts directs avec des entreprises à la recherche de nouveaux talents. Découvrir des opportunités de formation : Informez-vous sur les formations proposées pour améliorer vos qualifications et accroître votre employabilité. Échanger avec des professionnels : Discutez directement avec des représentants d’entreprises et obtenez des conseils sur vos candidatures e

Agence BLAGNAC 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitania
France Travail organise un job-dating sur le secteur de l’industrie. La semaine de l’industrie Marché du travail