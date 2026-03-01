Forum Reflow – École Centrale de Nantes Ecole Centrale de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-low-tech-a-centrale-nantes-altcn/evenements/inscription-au-forum-reflow-de-l-ecole-centrale-de-nantes Tout public

Pourquoi REFLOW ? Pour Reinvent Engineering For Low-Tech (en écho à Reinvent Engineering, le slogan de Centrale Nantes).Organisé par les élèves ingénieurs de l’Option Projet Ingénierie low-tech – techniques de l’habitat soutenable, le forum REFLOW est l’occasion de remettre en question la place de l’ingénieur dans les enjeux sociaux-environnementaux. Au programme :10h – 18h30 : Village de stands (27 associations et entreprises du domaine de la low-tech).10h45 – 11h45 : Table ronde « D’une sphère technique à publique, comment permettre le déploiement de la low-tech à l’échelle des territoires ? » – avec Anne-Charlotte Bonjean (ADEME), Sophie Eberhardt (City Design Lab) et Loraine Moiroud (GoodWill Management).13h30 – 14h : Présentation de l’option projet Ingénierie low-tech – techniques de l’habitat soutenable (TYLOTEC) et des cours sur la low-tech – avec les étudiants et étudiantes de l’option TYLOTEC.14h – 15h : Atelier LOW-TECH CITIES – « Appliquer la philosophie low-tech à nos projets urbains » – avec Paris&Co.15h15 – 16h15 : Table ronde « Quelles transformations dans le monde de l’entreprise pour plus de robustesse ? » – avec Emilie Lechevalier (Incubateur low-tech), Clémence Pétillon (Décathlon), Manon Robert (Fourmi), Elise Hauters (Labelletech).16h30 – 17h15 : Conférence « Citoyen·nes et Low-Tech : l’importance du collectif » – avec Emma Bousquet Pasturel.18h – 19h : Projection de film « Voyage vers de nouveaux imaginaires » – avec ses réalisateurs, Antoine Preneux Théobald Dubreuil. Ouvert à toutes et tous.

Ecole Centrale de Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 40 37 16 00 http://www.ec-nantes.fr contact@ec-nantes.fr https://www.ec-nantes.fr/centrale-nantes/actualites/forum-reflow-a-centrale-nantes-une-journee-dexploration-de-la-demarche-low-tech



