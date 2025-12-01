Forum Rénovation du Bâti Ancien Salle Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse

Forum Rénovation du Bâti Ancien

Salle Gaudillat Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 19:30:00

2025-12-10

Forum rénovation du Bâti Ancien Isoler Rénover Valoriser

Conseils en rénovation de l’habitat, éviter les erreurs, bien appréhender son projet. Temps d’échange en fin de séance. .

Salle Gaudillat Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 52 00 20

