Forum risques cardiovasculaires

Pithiviers Loiret

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 10:00:00

fin : 2026-01-13 17:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Le PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais et le Groupe hospitalier de Pithiviers/Neuville-aux-Bois vous invitent à une journée d’information, de prévention et d’échange ouverte à tous !

Mardi 13 janvier 2026

10h 17h

Centre hospitalier de Pithiviers (hall d’entrée)

✅ Stands de prévention santé & activités physiques

✅ Conseils et orientation par des professionnels

✅ Consultations gratuites avec une infirmière spécialisée, sans rendez-vous mesure de la tension, poids, etc.

✅ Exposition photo Nos cœurs battent pour changer les regards ( ‘ 23 )

Les maladies cardiovasculaires restent une cause majeure de mortalité.

S’informer, c’est prévenir. .

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 31 31

