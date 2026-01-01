Forum risques cardiovasculaires Pithiviers
Forum risques cardiovasculaires Pithiviers mardi 13 janvier 2026.
Début : 2026-01-13 10:00:00
fin : 2026-01-13 17:00:00
2026-01-13
Le PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais et le Groupe hospitalier de Pithiviers/Neuville-aux-Bois vous invitent à une journée d’information, de prévention et d’échange ouverte à tous !
Mardi 13 janvier 2026
10h 17h
Centre hospitalier de Pithiviers (hall d’entrée)
✅ Stands de prévention santé & activités physiques
✅ Conseils et orientation par des professionnels
✅ Consultations gratuites avec une infirmière spécialisée, sans rendez-vous mesure de la tension, poids, etc.
✅ Exposition photo Nos cœurs battent pour changer les regards ( ‘ 23 )
Les maladies cardiovasculaires restent une cause majeure de mortalité.
S’informer, c’est prévenir. .
Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 31 31
