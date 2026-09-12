Forum Saison 2026-2027 | Arlette 1010 ans par la Compagnie de la Mine d’Or Place Guillaume le Conquérant Falaise
vendredi 5 février 2027 · Place Guillaume le Conquérant · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Forum Saison 2026-2027 | Arlette 1010 ans par la Compagnie de la Mine d’Or
Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 18:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05 2027-02-06
Théâtre
Vendredi 5 février à 18h et samedi 6 février à 20h (durée 1h)
Au Château Guillaume-le-Conquérant
Tout public
Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€
Arlette, 1010 ans est un récit théâtral de pure imagination, enfin presque… car ce monologue, qui prend la forme d’un spectacle historique punk, a été écrit à partir des recherches réalisées, à la demande de l’autrice Dominique Birien, par la médiéviste Véronique Gazeau sur Arlette de Falaise, une femme du début du XIème siècle, celle dont le premier enfant s’appelait Guillaume et les deux maris , Robert et Herluin. Elle est là, elle nous parle, entre le Magnifique Robert et le Conquérant Guillaume, voilà Arlette tout simplement.
Un spectacle mis en scène par Jérémie Fabre, construit comme une énigme sonore et visuelle alternant récit documentaire et progressive incarnation d’Arlette.
Pratique
– Théâtre
– Vendredi 5 février à 18h et samedi 6 février à 20h (durée 1h)
– Au Château Guillaume-le-Conquérant
– Tout public
– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .
Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Forum Saison 2026-2027 | Arlette 1010 ans par la Compagnie de la Mine d’Or
Theatre
Friday 5 February at 6.00 pm and Saturday 6 February at 8.00 pm (running time: 1 hour)
At the Château Guillaume-le-Conquérant
Suitable for all ages
Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5
L’événement Forum Saison 2026-2027 | Arlette 1010 ans par la Compagnie de la Mine d’Or Falaise a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Falaise Suisse Normande
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