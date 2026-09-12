Forum Saison 2026-2027 | De corps et de cordes par la Compagnie du Trépied Forum Théâtre de Falaise Falaise
mercredi 10 février 2027 · Forum Théâtre de Falaise · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Forum Saison 2026-2027 | De corps et de cordes par la Compagnie du Trépied
Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 20:00:00
fin : 2027-02-10
Date(s) :
2027-02-10
Cirque, danse, musique et arts textiles
Mercredi 10 février à 20h (durée 50 min)
Au Forum Théâtre de Falaise
Tout public à partir de 6 ans
Tarif unique 5€
Dans leurs étoffes feutrées, trois femmes flânent, flottent et façonnent de fantasques fantaisies. Elles créent ainsi de fil en fil des toiles de vies. Cœurs à l’ouvrage et corps à l’envers, elles s’offrent des fragments d’univers.
S’inspirant des mythologies gréco-romaines, De corps et de cordes explore ce que signifie tisser des liens, des histoires, une mémoire.
Le spectacle nous emmène dans une succession de tableaux visuels, corporels et sonores, créant ainsi, de fil en fil, des toiles de vies.
Pratique
– Cirque, danse, musique et arts textiles
– Mercredi 10 février à 20h (durée 50 min)
– Au Forum Théâtre de Falaise
– Tout public à partir de 6 ans
– Tarif unique 5€ .
Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Forum Saison 2026-2027 | De corps et de cordes par la Compagnie du Trépied
Circus, dance, music and textile arts
Wednesday 10 February at 8.00 pm (duration: 50 mins)
At the Forum Théâtre de Falaise
Suitable for all ages from 6 years old
Single ticket price: €5
L’événement Forum Saison 2026-2027 | De corps et de cordes par la Compagnie du Trépied Falaise a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Falaise Suisse Normande
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