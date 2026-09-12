Forum Saison 2026-2027 | Emma de Normandie, la première couronne par Cité Théâtre Forum Théâtre de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | Emma de Normandie, la première couronne par Cité Théâtre

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 20:00:00

fin : 2027-03-24

Date(s) :

2027-03-24

Théâtre

Mercredi 24 mars à 20h (durée 2h40)

Au Forum Théâtre de Falaise

Tout public à partir de 14 ans

Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€

À l’heure où les nationalismes montent en Europe et redéfinissent les frontières, Emma de Normandie, la première couronne plonge dans l’Angleterre du XIème siècle ; une époque troublée et marquée par les raids vikings, les alliances et les trahisons. La pièce met en lumière l’influence politique d’Emma de Normandie, personnalité qui reste aujourd’hui absente des manuels d’Histoire.

Le récit emprunte à la fois à l’histoire et à la fiction, mêlant humour et cruauté et propose une relecture originale et captivante de cette période tumultueuse.

Pratique

– Théâtre

– Mercredi 24 mars à 20h (durée 2h40)

– Au Forum Théâtre de Falaise

– Tout public à partir de 14 ans

– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Forum Saison 2026-2027 | Emma de Normandie, la première couronne par Cité Théâtre

Theatre

Wednesday 24 March at 8.00 pm (running time: 2 hours 40 minutes)

At the Forum Théâtre de Falaise

Suitable for all ages 14 and over

Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5

L’événement Forum Saison 2026-2027 | Emma de Normandie, la première couronne par Cité Théâtre Falaise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise Suisse Normande