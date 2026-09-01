Forum – Saison 2026-2027 | Harold the game par Bob Théâtre et Vélo Théâtre Forum – Théâtre de Falaise Falaise
jeudi 8 avril 2027 · Forum - Théâtre de Falaise · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Forum – Saison 2026-2027 | Harold the game par Bob Théâtre et Vélo Théâtre
Forum – Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:00:00
fin : 2027-04-08
Date(s) :
2027-04-08
Théâtre
Jeudi 8 avril mars à 20h (durée : 1h15)
Au Forum – Théâtre de Falaise
Tout public – à partir de 9 ans
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif solidaire : 5€
Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur la Tapisserie de Bayeux ? Ca tombe bien ! Le Vélo Théâtre et le Bob Théâtre, sur leur plateau de télévision itinérant, convoquent les meilleurs experts de ce magnifique objet de propagande. Ils nous parleront de « l’objet tapisserie » et s’intéresseront à cette histoire cousue de fils blanc qu’elle nous raconte, la conquête du royaume d’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Ils tenteront d’élargir le débat aux relations internationales qui existent depuis entre la France et l’Angleterre.
Un animateur douteux français assurera le respect des règles de ce jeu truqué… Les anglais n’ont qu’à bien se tenir ! Choisissez votre camp…
Pratique :
– Théâtre
– Jeudi 8 avril mars à 20h (durée : 1h15)
– Au Forum – Théâtre de Falaise
– Tout public – à partir de 9 ans
– Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif solidaire : 5€ .
Forum – Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Forum – Saison 2026-2027 | Harold the game par Bob Théâtre et Vélo Théâtre
Theatre
Thursday 8 April at 8.00 pm (running time: 1 hour 15 minutes)
At the Forum – Falaise Theatre
Suitable for all ages – from 9 years old
Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5
L’événement Forum – Saison 2026-2027 | Harold the game par Bob Théâtre et Vélo Théâtre Falaise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise – Suisse Normande
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