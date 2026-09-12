Forum Saison 2026-2027 | Mermaids sweat your prayers par Justine Berthillot Forum Théâtre de Falaise Falaise
jeudi 1 avril 2027 · Forum Théâtre de Falaise · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Forum Saison 2026-2027 | Mermaids sweat your prayers par Justine Berthillot
Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:00:00
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2027-04-01
Cirque et danse
Jeudi 1er avril mars à 20h (durée 1h)
Au Forum Théâtre de Falaise
Tout public à partir de 14 ans
Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€
Pièce chorégraphique pour 4 danseuses acrobates et 1 chanteuse lyrique, Mermaids (Sirènes) nous emporte dans un univers hybride, aquatique, pop et inter-connecté. Grâce au motif inspirant de la sirène, au croisement et au tissage des écritures, Mermaids compose un poème incarné et immersif, visuel, musical entre sensations de désastre et d’unité totale avec le cosmos, entre nostalgie et futurisme.
Mermaids propose un nouveau mythe des sirènes, un espace de résistance symbolique, poétique et politique. Mermaids rêve à de nouvelles manières d’habiter le monde, et à des futurs possibles sous l’eau en faisant surgir une utopie fluide, transformatrice, et collective par la pensée du devenir sirène.
Pratique
– Cirque et danse
– Jeudi 1er avril mars à 20h (durée 1h)
– Au Forum Théâtre de Falaise
– Tout public à partir de 14 ans
– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .
Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum Saison 2026-2027 | Mermaids sweat your prayers par Justine Berthillot
Circus and dance
Thursday 1 April March at 8.00 pm (running time: 1 hour)
At the Forum Théâtre de Falaise
Suitable for all ages 14 and over
Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5
L’événement Forum Saison 2026-2027 | Mermaids sweat your prayers par Justine Berthillot Falaise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise Suisse Normande
À voir aussi à Falaise (Calvados)
- SUR LES PAS DES LIBÉRATEURS Visite guidée des cimetières militaires de la plaine de Caen Mémorial de Falaise Falaise 12 septembre 2026
- Levez les yeux ! Falaise, entre nature & histoire, Le Mont Myrrha, Falaise 18 septembre 2026
- Levez les yeux ! Patrimoine de Falaise, le château mais pas que… !, Église de la Sainte-Trinité, Falaise 18 septembre 2026
- Visite libre audioguidée, Musée des automates, Falaise 19 septembre 2026
- Visite libre des donjons, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise 19 septembre 2026