Forum Saison 2026-2027 | Mermaids sweat your prayers par Justine Berthillot Forum Théâtre de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | Mermaids sweat your prayers par Justine Berthillot

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:00:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Cirque et danse

Jeudi 1er avril mars à 20h (durée 1h)

Au Forum Théâtre de Falaise

Tout public à partir de 14 ans

Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€

Pièce chorégraphique pour 4 danseuses acrobates et 1 chanteuse lyrique, Mermaids (Sirènes) nous emporte dans un univers hybride, aquatique, pop et inter-connecté. Grâce au motif inspirant de la sirène, au croisement et au tissage des écritures, Mermaids compose un poème incarné et immersif, visuel, musical entre sensations de désastre et d’unité totale avec le cosmos, entre nostalgie et futurisme.

Mermaids propose un nouveau mythe des sirènes, un espace de résistance symbolique, poétique et politique. Mermaids rêve à de nouvelles manières d’habiter le monde, et à des futurs possibles sous l’eau en faisant surgir une utopie fluide, transformatrice, et collective par la pensée du devenir sirène.

Pratique

– Cirque et danse

– Jeudi 1er avril mars à 20h (durée 1h)

– Au Forum Théâtre de Falaise

– Tout public à partir de 14 ans

– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum Saison 2026-2027 | Mermaids sweat your prayers par Justine Berthillot

Circus and dance

Thursday 1 April March at 8.00 pm (running time: 1 hour)

At the Forum Théâtre de Falaise

Suitable for all ages 14 and over

Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5

L’événement Forum Saison 2026-2027 | Mermaids sweat your prayers par Justine Berthillot Falaise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise Suisse Normande