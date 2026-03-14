Forum santé Aix-Villemaur-Pâlis

Forum santé

1 Pl. de l’Hôtel de Ville Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril AIX-EN-OTHE Forum santé. De 10h à 17h à la salle polyvalente.

Forum Santé Je m’informe sur le cancer autrement Prévention, écoute et information.

L’Association des Petites Herbes organise un Forum Santé dédié à l’information, au bien-être et à l’accompagnement des personnes confrontées à un cancer. Une journée placée sous le signe de la prévention et du soutien.

Destinée aux familles, aux aidants, aux élus et aux professionnels de santé, cette journée sera placée sous le signe de la prévention, de l’écoute et du soutien, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Parce que s’informer est essentiel — sans pour autant être source d’angoisse — cette journée a été pensée pour permettre à chacun de mieux comprendre la maladie, d’échanger librement et de trouver des ressources adaptées à ses besoins.

Près de 30 partenaires (associations, professionnels de santé et institutions) seront mobilisés pour faire de cette journée un temps fort d’information et de solidarité.

S’informer, découvrir, partager

Tout au long de la journée, le public pourra

– Échanger avec les partenaires mobilisés

– Assister à des conférences thématiques animées par des professionnels

– Participer à des ateliers pratiques et interactifs

– Découvrir un village des associations

– Prendre du temps pour soi, à son rythme

Conférences

– 10h30 11h30 Mieux s’alimenter au quotidien Océane Milot, diététicienne

– 11h30 12h30 Le lymphœdème Patricia Mauroy, kinésithérapeute RKS

– 13h 14h Un psy, pour quoi faire ? Nadine Husse, psychothérapeute

– 14h 15h Se bouger au quotidien Jérémie Vandevelde, préparateur physique

Ateliers

– Mieux respirer 14h 14h30

– Yoga du rire 14h30 15h30

– Atelier percussions 15h00 16h00 et 16h00 17h00

La journée se clôturera par ce moment festif autour des percussions animé par le percussionniste NouzB.

Les objectifs de cette journée

– Redonner toute sa place au corps et à l’esprit

– Encourager chaque petite victoire

– S’entourer et ne pas rester seul dans ses démarches

Une restauration sera proposée sur place.

Cet événement est organisé dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays d’Othe et soutenu financièrement par l’Agence Régionale de Santé ainsi que par la Région Grand Est.

Renseignements Association des Petites Herbes +33 (0)7 86 40 77 97 .

1 Pl. de l’Hôtel de Ville Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97

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English :

L’événement Forum santé Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance