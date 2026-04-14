Forum santé des séniors du 20e Les Plateaux Sauvages Paris
Forum santé des séniors du 20e Les Plateaux Sauvages Paris mardi 14 avril 2026.
Ateliers de sensibilisation autour de la santé mentale
Venez participer à des échanges avec les Psys Nomades et un atelier ludique autour du « cosmos mental » pour mieux comprendre notre santé mentale et partager les ressources pour en prendre soin!
Le mardi 14 avril 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T16:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00
Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris
aurelia.taprest@paris.fr
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