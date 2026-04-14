Forum santé des séniors du 20e Les Plateaux Sauvages Paris

Ateliers de sensibilisation autour de la santé mentale

Venez participer à des échanges avec les Psys Nomades et un atelier ludique autour du « cosmos mental » pour mieux comprendre notre santé mentale et partager les ressources pour en prendre soin!

Le mardi 14 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T16:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris

aurelia.taprest@paris.fr



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