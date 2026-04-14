Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum santé des séniors du 20e Les Plateaux Sauvages Paris

Forum santé des séniors du 20e Les Plateaux Sauvages Paris

Forum santé des séniors du 20e Les Plateaux Sauvages Paris mardi 14 avril 2026.

Lieu : Les Plateaux Sauvages

Adresse : 5 rue des Plâtrières

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Ateliers de sensibilisation autour de la santé mentale

Venez participer à des échanges avec les Psys Nomades et un atelier ludique autour du « cosmos mental » pour mieux comprendre notre santé mentale et partager les ressources pour en prendre soin!
Le mardi 14 avril 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T16:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières  75020 Paris
aurelia.taprest@paris.fr


Afficher la carte du lieu Les Plateaux Sauvages et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)