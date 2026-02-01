Forum santé et prévention Espace Soubeyran Crest

Forum santé et prévention

Ce forum a pour ambition d’aider chacun à mieux comprendre, prévenir et agir pour sa santé. Pendant deux journées, rencontrez des professionnels de santé, des associations et des structures locales engagées au service de la santé et de la prévention.

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 41 40 59

The aim of this forum is to help everyone better understand, prevent and take action to protect their health. For two days, meet healthcare professionals, associations and local structures committed to health and prevention.

