Forum santé mentale à la Mairie du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS

Le forum santé mentale investit la salle des fêtes de la mairie du 11e arrondissement pour un après-midi ouvert à toutes et tous. Venez découvrir des ressources concrètes en santé mentale, échanger avec des professionnels et acteurs engagés, participer à des ateliers bien-être et profiter d’animations artistiques. L’événement se clôturera par un concert de chant lyrique proposé par les étudiants du conservatoire.

Dans le 11e, venez rencontrer celles et ceux qui font la santé mentale au quotidien et repartez avec des ressources concrètes, utiles et accessibles !

Le mercredi 14 avril 2027

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-14T17:00:00+02:00

fin : 2027-04-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-14T14:00:00+02:00_2027-04-14T17:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS



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