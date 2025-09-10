Forum scolaire découvrez le programme pédagogique des musées du Mans Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Forum scolaire découvrez le programme pédagogique des musées du Mans Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans mercredi 10 septembre 2025.

Forum scolaire découvrez le programme pédagogique des musées du Mans

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 16:30:00

Date(s) :

2025-09-10

Rencontrez l’équipe de médiation des musées

Comme chaque année, les musées du Mans organisent un forum de rentrée destiné aux acteurs de l’Éducation Nationale enseignants-es, professeurs-es des écoles, conseillers pédagogiques, coordinateurs territoriaux, responsable d’établissements scolaires…

Nous vous invitions le mercredi 10 septembre au musée J.-C.-B.- Carré Plantagenêt de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 pour échanger avec l’équipe de médiation des musées. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 80 reservations.musees@lemans.fr

English :

Meet the museum mediation team

German :

Treffen Sie das Vermittlungsteam der Museen

Italiano :

Incontra il team di mediazione museale

Espanol :

Conozca al equipo de mediación del museo

L’événement Forum scolaire découvrez le programme pédagogique des musées du Mans Le Mans a été mis à jour le 2025-08-11 par CDT72