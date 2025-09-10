Forum scolaire découvrez le programme pédagogique des musées du Mans Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
Début : 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-09-10 16:30:00
2025-09-10
Rencontrez l’équipe de médiation des musées
Comme chaque année, les musées du Mans organisent un forum de rentrée destiné aux acteurs de l’Éducation Nationale enseignants-es, professeurs-es des écoles, conseillers pédagogiques, coordinateurs territoriaux, responsable d’établissements scolaires…
Nous vous invitions le mercredi 10 septembre au musée J.-C.-B.- Carré Plantagenêt de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 pour échanger avec l’équipe de médiation des musées. .
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 80 reservations.musees@lemans.fr
English :
Meet the museum mediation team
German :
Treffen Sie das Vermittlungsteam der Museen
Italiano :
Incontra il team di mediazione museale
Espanol :
Conozca al equipo de mediación del museo
