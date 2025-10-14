Forum sécurité routière En voiture Séniors rue du Gué de la Grange Lencloître

Forum sécurité routière En voiture Séniors rue du Gué de la Grange Lencloître mardi 14 octobre 2025.

Forum sécurité routière En voiture Séniors

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

.

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 75 54 contact@lencloitre.fr

English : Forum sécurité routière En voiture Séniors

German : Forum sécurité routière En voiture Séniors

Italiano :

Espanol : Forum sécurité routière En voiture Séniors

L’événement Forum sécurité routière En voiture Séniors Lencloître a été mis à jour le 2025-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne