Forum Séisme 2025 Salle de La Cité Rennes 15 et 16 octobre Ille-et-Vilaine

Prix libre dès 0€, Pass pro 19€

La 3ème édition du **Forum Séisme** se tiendra les 15 et 16 octobre prochains, toujours en plein centre-ville rennais, pour vous faire **découvrir** de nouvelles structures engagées du territoire, vous **inspirer** à travers des parcours de vie uniques et vous **informer** autour des enjeux environnementaux et sociaux.

Le **Forum Séisme**, c’est le forum de l’impact et de l’engagement qui bouscule le monde du travail face aux enjeux écologiques et sociaux ! En partenariat avec l’**ADEME**, **Rennes Métropole** et une **vingtaine d’établissements supérieurs du territoire**.

**Le principe** ? Découvrir, se former, s’inspirer et surtout mettre en avant les manières de s’engager dans son métier auprès des étudiant·es, des jeunes et des professionnel·les du territoire, sur 2 jours, avec un village des structures engagées, des tables rondes et témoignages inspirants, des ateliers, des agoras, etc.

Le forum est à prix libre dès 0€ pour les étudiants, les – de 26 ans, les personnes en recherche d’emploi et les personnes qui bénéficient du RSA.

Dans un monde confronté à des bouleversements écologiques et sociaux sans précédent, l’association Séisme explore le futur du travail pour y intégrer les limites planétaires et les enjeux de justice sociale. Fondée en 2021, l’association puise ses origines dans une quête d’impact, initiée par la réalisation du documentaire “Ruptures”, qui donne la parole à une jeunesse en quête de sens !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T23:59:00.000+02:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine