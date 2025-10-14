Forum séniors à Châteaumeillant Châteaumeillant

mardi 14 octobre 2025.

Forum séniors à Châteaumeillant

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-14 10:00:00

fin : 2025-10-14 12:30:00

Date(s) :

2025-10-14

Une journée d’échanges, d’informations et de convivialité dédiée aux seniors et à leurs proches

Mardi 14 octobre 2025 de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 Salle Georges Mallet de Vandègre à Châteaumeillant.

Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.

Ce forum dédié aux seniors sera l’occasion d’avoir des informations sur l’inclusion numérique, le maintien à domicile, les droits, la santé et le handicap, les structures d’accueil, la sécurité, …

Près de 30 structures seront présentes pour cette journée.

La gendarmerie de Châteaumeillant fera une intervention à 15 h 00 sur la prévention des vols et arnaques, les cybermenaces et la cybercriminalité. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 47 72

English :

A day of exchange, information and conviviality dedicated to seniors and their families

German :

Ein Tag des Austauschs, der Information und der Geselligkeit für Senioren und ihre Angehörigen

Italiano :

Una giornata di scambio, informazione e convivialità dedicata ai senior e alle loro famiglie

Espanol :

Una jornada de intercambio, información y convivencia dedicada a las personas mayores y sus familias

