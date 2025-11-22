Forum Seniors Atlantique Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Forum Seniors Atlantique Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Senior, Tout public, Adulte

Cette dixième édition du forum est une nouvelle occasion pour les seniors de s’informer sur de nombreuses thématiques les concernant et notamment celle du logement.Plus d’informations : https://forumdesseniorsatlantique.fr/

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://forumdesseniorsatlantique.fr/