Forum Seniors Atlantique Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes

Forum Seniors Atlantique 20 – 22 novembre Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:00:00+01:00 – 2025-11-20T18:00:00+01:00

Fin : 2025-11-22T10:00:00+01:00 – 2025-11-22T18:00:00+01:00

Cette dixième édition du forum est une nouvelle occasion pour les seniors de s’informer sur de nombreuses thématiques les concernant et notamment celle du logement.

Plus d’informations : https://forumdesseniorsatlantique.fr/

Parc des Expositions de la Beaujoire 2B Rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

