Forum Seniors Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain

Forum Seniors Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Venez participer à la 2ème édition du forum seniors sur le thème « mieux vivre chez soi et dans sa ville ».Une journée dédiée à l’autonomie, la santé, l’habitat, la mobilité et le lien social. Venez tester votre mémoire et vos fonctions essentielles avec des professionnels du service seniors, découvrir un parcours de soins avec le camion de santé Le MarSoins et essayer le triporteur. Assistez également à des conférences gratuites :• Bénévolat et retraite proposée par France Bénévolat• L’anticipation des problématiques liées au vieillissement (succession, héritage…) proposée par la Chambre des Notaires• Le rôle de l’aidant proposée par la Maison des aidants• L’accompagnement des personnes fragilisées par la maladie proposée par la association Jalmalv

Complexe sportif du Vigneau Est Saint-Herblain 44800