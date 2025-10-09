Forum séniors du 15e : une journée dédiée aux services et au bien-être des aînés Mairie du 15e arrondissement PARIS

Forum séniors du 15e : une journée dédiée aux services et au bien-être des aînés Mairie du 15e arrondissement PARIS jeudi 9 octobre 2025.

Le Forum Séniors du 15e est un événement incontournable pour les habitantes et habitants âgés du quartier.

Organisé par la mairie, il rassemble en un même lieu les principaux acteurs engagés auprès des séniors : institutions publiques, associations locales, services d’aide et partenaires spécialisés.

Les visiteurs pourront découvrir les dispositifs existants en matière de santé, sécurité, accompagnement à domicile, démarches administratives, loisirs et culture.

Ce forum est l’occasion de poser ses questions, de s’informer sur les aides disponibles et de créer du lien avec les professionnels du territoire.

Une journée utile et conviviale, pensée pour mieux vivre et bien vieillir dans le 15e.

À l’occasion du Forum Séniors du 15e arrondissement, les séniors sont invités à rencontrer les acteurs locaux qui œuvrent pour leur accompagnement au quotidien. Institutions, associations, services et partenaires seront réunis pour informer, orienter et échanger.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Salle des fêtes de la mairie (1e étage)

Informations : 01 55 76 75 15

Public adultes. A partir de 55 ans.

Date(s) : 2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T18:00:00+02:00

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris