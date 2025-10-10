Forum Séniors du 7e : bien vivre et bien vieillir dans son quartier Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Forum Séniors du 7e : bien vivre et bien vieillir dans son quartier Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS vendredi 10 octobre 2025.

Le Forum Séniors du 7e est l’occasion pour les habitantes et habitants de découvrir les ressources et services disponibles dans leur arrondissement.

Organisé autour de plusieurs pôles thématiques, l’événement réunit des stands d’information sur la sécurité (Commissariat, Police municipale), l’aide à domicile (Paris Domicile), les démarches administratives (Maison des Solidarités), les loisirs et le sport (Club séniors, Sports 7, Inter7…), ainsi que la santé (Assurance maladie, maison des aînés et des aidants, Centre médico-psychologique).

En complément, des ateliers bien-être sont proposés : une séance de gym douce à 14h30 et des massages sur chaise de 15h30 à 17h30.

La journée se clôturera par un goûter convivial, favorisant les échanges et le lien social. Un moment précieux pour s’informer, se détendre et partager.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre

Pour plus

d’informations, contactez la Maison des Solidarités



Email:maisondessolidarites7@paris.fr

Tél. 01 87 76 20 77

Public adultes. A partir de 55 ans.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris