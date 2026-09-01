UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fouday

Forum social local Fouday

samedi 26 septembre 2026 · Fouday

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Principale
Ville
67130 Fouday
Département
Bas-Rhin
Tarif

Fouday

Forum social local

Rue Principale Fouday Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Une journée pour se rencontrer, échanger et parler de la vallée !
Le Collectif Vallée Debout et le SEL de la Bruche vous invitent à une journée placée sous le signe du lien social, de la solidarité et des initiatives locales.
Converger, mutualiser, relocaliser, diversité, indépendance, …
La vallée dispose de plein de relais que tout le monde ne connaît pas vraiment.
Ce Forum sera l’occasion de rencontrer beaucoup de monde des milieux associatifs, culturels, producteurs locaux, activités diverses et participer à des ateliers et débats.
Sans compter les concerts, spectacle jeunes enfants, films, troc plantes, friperie, etc…   .

Rue Principale Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est   collectifvalleedebout@proton.me

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English :

L’événement Forum social local Fouday a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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