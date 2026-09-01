Informations pratiques

Fouday

Forum social local

Rue Principale Fouday Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une journée pour se rencontrer, échanger et parler de la vallée !

Le Collectif Vallée Debout et le SEL de la Bruche vous invitent à une journée placée sous le signe du lien social, de la solidarité et des initiatives locales.

Converger, mutualiser, relocaliser, diversité, indépendance, …

La vallée dispose de plein de relais que tout le monde ne connaît pas vraiment.

Ce Forum sera l’occasion de rencontrer beaucoup de monde des milieux associatifs, culturels, producteurs locaux, activités diverses et participer à des ateliers et débats.

Sans compter les concerts, spectacle jeunes enfants, films, troc plantes, friperie, etc… .

Rue Principale Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est collectifvalleedebout@proton.me

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English :

L’événement Forum social local Fouday a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche