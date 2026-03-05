Forum solidaire Nature et environnement

Salle polyvalente Les Champs-Géraux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Marche ramassage des déchets

Concours épouvantail recyclé

Concours recette anti-gaspi

Producteurs locaux

Nombreux stands et activités à découvrir

Buvette restauration sur place .

Salle polyvalente Les Champs-Géraux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 18 96 30

L’événement Forum solidaire Nature et environnement Les Champs-Géraux a été mis à jour le 2026-03-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme