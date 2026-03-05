Forum solidaire Nature et environnement Les Champs-Géraux
Forum solidaire Nature et environnement
Salle polyvalente Les Champs-Géraux Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
Marche ramassage des déchets
Concours épouvantail recyclé
Concours recette anti-gaspi
Producteurs locaux
Nombreux stands et activités à découvrir
Buvette restauration sur place .
Salle polyvalente Les Champs-Géraux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 18 96 30
